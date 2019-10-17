Сегодня НАБУ задержало Олега Гладковского, так же известного под фамилией Свинарчук.

Это скандальный соратник Петра Порошенко, который был заместителем Турчинова в СНБО. Он курировал украинскую оборонную промышленность.

В конце весны Свинарчук и его сын попали в громкий скандал: СМИ опубликовали доказательства их причастности к хищениям в "Укроборонпроме". После этого Порошенко уволил Гладковского, но никаких дел на него или его сына не открывали.

Эта история вбила очередной гвоздь в гроб президентства Порошенко. Однако после победы на выборах Зеленского скандальный экс-чиновник оставался на свободе. А в августе "Страна" сфотографировала Свинарчука на отдыхе в Испании.

За это время многие уже начали забывать о том, чем, собственно известен Олег Гладковский. Восполняем этот пробел.

Бизнес-партнер Порошенко и создатель "Богдана"

История дружбы с Порошенко тянется у Свинарчука с 1993 года: тогда они вместе с ним и Игорем Кононенко (будущим нардепом от БПП) основали фирму "Автотранссервис", владельцем которой был будущий президент, а директором - Гладковский.

С Порошенко они вместе служили в армии.

Позже Свинарчук (это его настоящая фамилия, Гладковский - девичья фамилия его матери, которую он взял в 2014 году) работал в бизнес-структурах Алексея Порошенко - отца будущего президента. Они и выпустили автобус "Богдан", производство которого, по слухам, курировал Свинарчук.

Далее он возглавил корпорацию "Богдан", которая выпускала эти автобусы и не только: собирала легковые автомобили, включая российские Lada, а также была крупным импортером иномарок.

Кооперация с Россией была важным элементом работы "Богдана" под руководством Свинарчука: продолжалась она и после перехода соратника Порошенко на работу в СНБО. В РФ закупались жизненно необходимые для производства детали.

В 2014 году - с приходом к власти Порошенко - Свинарчук сменил фамилию на Гладковский и стал главой Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю СНБО. А через год стал первым замом Александра Турчинова, возглавлявшего Совбез.

Интересно, что параллельно его корпорация поставляла свои автобусы и троллейбусы украинским городам.

Скандалы. Консул Сейшельских островов

В деятельности Свинарчука изначально был отчетливый офшорный след. Так, в 1998 году он даже стал почетным консулом Сейшельских островов. Консульство располагалось прямо в здании клуба "Пятый элемент", который принадлежит Петру Порошенко.

Правда, оно съехало оттуда после того, как Гладковский вошел в СНБО. Видимо, чтобы не компрометировать президента.

В марте 2019 года экс-глава СБУ Валентин Наливайченко рассказывал, что через это консульство на территорию Украины через офшоры ввезли 45 подлинников картин всемирно известных мастеров - Репина, Малевича, Айвазовского, Левитана и других.

Картины ввозились как дипломатический инвентарь для якобы демонстрации во время дипломатических приемов. Но по факту, утверждает Наливайченко, разошлись по частным коллекциям.

Как стало известно "Стране" из источников, близких к следствию, именно по этому делу и задержали Олега Гладковского.

Фигурант "панамских бумаг"

Уже будучи замсекретаря СНБО Гладковский попал в свой первый крупный скандал. В 2016 году он стал фигурантом "Панамского скандала" - о том, какими офшорами владеют известные люди по всему миру.

Так, Свинарчук оказался бенефициаром фирмы Teckford Investments Financial Corporation на Виргинских островах. Он купил ее в августе 2009 года - то есть до государственной службы. Но, как утверждают журналисты, в 2015 году еще числился ее бенифициаром.

Компания, которой владел Гладковский, была связана с кипрским офшором Vehicles Distribution Holding Limited, с помощью которого велся бизнес, в том числе с российскими компаниями, утверждалось в расследовании "Украинской правды".

Сам чиновник конфликта интересов тогда не увидел.

"Компания была основана мною в бытность бизнесменом, абсолютно легально с соблюдением всех требований законодательства. Для ее открытия мной была получена лицензия НБУ, пройдена проверка СБУ. В чем сегодня сенсация? О существовании этой компании все знали, и документы о моей собственности в этой компании с 2007 года находятся в СБУ", - заявлял Гладковский.

Позже журналист Александр Дубинский выпустил расследование о том, как Свинарчук финансирует корпорацию "Богдан" через российские компании. В ответ на это замглавы СНБО написал заявление в СБУ, где призвал привлечь Дубинского по статье "госизмена".

Первый звоночек по оборонке

В марте 2018 года вышло расследование журнала "Новое время", в котором утверждалось, что Гладковский и тогда еще нардеп Сергей Пашинский причастны к хищениям в "Укроборонпроме".

Оба вышли на обложке очередного выпуска издания.

В тексте шла речь о закупках по завышенным ценам старых БМП-1 польской фирмы Wtorplast, которая, в свою очередь, приобретала технику в Чехии. Еще один канал сомнительных поставок шел через кипрский офшор.

Старые БПМ оформлялись как модернизированные. Издание утверждало, все подобные контракты курирует замглавы "Укроборонпрома" Светлана Хромец, которая раньше работала в компании Олега Гладковского "Богдан".

Кроме того, Минобороны без всякого тендера закупило у "Богдана" сотню медицинских автомобилей по 32 тысячи долларов каждый.

Без тендера - потому что закупка проходила по секретной статье оборонного бюджета. Закон это позволяет. Только вот что за секретность с явно вспомогательным транспортом (пусть и для армейских нужд)? На тот момент Гладковский, помимо управления "Богданом", заседал в украинском СНБО. То есть налицо явный конфликт интересов.

При этом из половины поставленных по контракту медицинских авто, сломалась ровно половина. Тем не менее, Минобороны намерено продолжать закупки.

У "Богдана" закупались также грузовики для армии, которые на 10% дороже, чем у отечественного конкурента - Кременчугского КрАЗ, который дает пятилетнюю гарантию. В то время как "Богдан" - только двухлетнюю.

После этого расследования Сергей Пашинский в лице своих адвокатов "порвать" редакцию журнали. Гладковский же не прокомментировал материала.

Гладковский и сын. Главный скандал

Весной 2019 года - ровно перед первым туром выборов президента - программа "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала переписку с участием сына Олега Гладковского Игоря с владельцами фирм-прокладок, что кормились вокруг "Укроборонпрома".

Они откровенно обсуждали, сколько денег можно "накрутить" на поставках в государственную корпорацию. Причем запчасти везлись из России.

В переписках указываются имена директоров оборонных заводов, которые "в теме", а главное - упоминалось имя Гладковского-старшего, который прикрывал схему сверху. Ее масштаб оценивают в 250 миллионов гривень.

Есть также суммы единичных откатов. В их контексте упоминалось имя предположительно замсекретаря СНБО и сумма лично ему - 30 тысяч долларов.

"Страна" публиковала эту историю в двух частях - первая и вторая.