Верховная Рада сегодня, 17 октября, приняла в целом законопроект № 1230, который предусматривает изменения в Таможенный кодекс по поводу защиты прав интеллектуальной собственности во время перемещения товаров через таможенную границу. За проголосовал 271 народный депутат.

Законом определяются такие термины как "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности".

Вместе с тем, в главном юридическом управлении подчеркнули: "Неизвестно, какой именно "таможенный" механизм при таком подходе обеспечит для таможенных органов возможность аргументированно определить принадлежность товара к контрафактному или пиратскому".

Нардепы установили, что меры содействия защиты прав собственности не будут применяться в отношении оригинальных товаров, которые были изготовлены с согласия правообладателя или товаров, изготовленных лицом, должным образом уполномоченным правообладателем на производство определенного количества товаров.

Парламент расширил перечень случаев, когда можно остановить таможенное оформление товаров, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности, в том числе по инициативе таможенного органа.

Верховная Рада поддержала этот законопроект за основу 20 сентября 255 голосами народных депутатов.

Напомним, что Рада приняла еврозакон о добропорядочных экспортерах и импортерах.

Также нардепы одобрили законопроекты об общем транзите с ЕС и институте экономического оператора.