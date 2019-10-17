17 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект о вознаграждения для обличителей коррупции. Каждому, кто сдаст коррупционера, обещают премию до 10% от размера суммы преступления, но не больше 3 тысяч минималок. То есть за донос на нечистых на руку чиновников можно получить максимум 12,5 млн грн.

Это президентский законопроект. Владимир Зеленский подал его спустя неделю после первого заседания парламента нового созыва, отметив, что он безотлагательный. И вот, спустя почти полтора месяц инициатива была принята.

Закон начнет действовать с 1 января 2020 года.

Мы разобрались, как украинцам предлагают зарабатывать на коррупционерах, и что об этом пишут в соцсетях.

Как за "фабрику доносов" голосовали в Раде

Об инициативе зарабатывать на коррупционерах Владимир Зеленский заявил еще во время предвыборной кампании. В одном из телеэфиров, в связи со скандалом в "Укроборонпроме", он сказал, что с коррупцией в Украине можно бороться с помощью "закона Линкольна", который действовал в США сразу после гражданской войны, когда поставщики буквально разграбили бюджет страны. По этому закону американцам, выявившим чиновников-расхитителей, полагался процент от украденных средств.

В команде будущего президента тогда уточнили, что всерьез рассматривают такой проект и речь идет о компенсации в 10%. Тогдашний руководитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков уточнил, что антикоррупционные структуры будут независимыми от президента и Кабмина.

29 августа Зеленский внес законопроект №1010 в Раду.

13 сентября законопроект о "премиях" каждому, кто сдаст коррупционера, был утвержден в первом чтении. За него проголосовали 283 нардепа.

Ко второму чтению законопроект готовили по ускоренной процедуре и приняли окончательно 17 октября. За него проголосовали 252 парламентария.

Что говорится в законе

Согласно закону, "обличитель" - это гражданин, который сообщил о возможных фактах коррупции. При этом обличитель не несет юридической ответственности за сообщения.

Согласно новой статье 1301 Уголовного процессуального кодекса "за сообщение о коррупционном преступлении и активное способствование его раскрытию, полагается вознаграждение в виде 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или от нанесенного государству ущерба". При этом уточняется, что выплата производится после вынесения обвинительного приговора суда и не может быть больше трех тысяч минимальных заработных плат - то есть не более 12,5 млн грн по состоянию на октябрь 2019 года.

А также сообщается, что за мелочь платить не будут. Выплаты полагаются по делам, в которых идет речь об ущербе, превышающем в 5 тысяч раз и более размер прожиточного минимума, то есть порядка 10 млн гривен.

Разоблачитель имеет право на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность, на обеспечение своей безопасности.

Награду не выплатят тем, кто сообщил о коррупции в рамках соглашения в уголовном производстве или является соучастником, а также если человек мог официально сообщить о преступлении в рамках служебных полномочий, а вместо этого решил стать обличителем.

Сообщить о коррупционном преступлении предлагают по месту работы или учебы, в НАПК иди другие правоохранительные органы, через СМИ. Это можно сделать анонимно, но анонимки будут проверять только если сообщение будет содержать информацию о конкретном лице и факты, которые можно проверить. На это отводится до 15 дней, если проверку провести не удалось, срок продлевают до 30 дней (правда, неясно, как потом анонимщик объявится и заявит свои права на награду).

Обличителю должны отчитаться о результатах проверки в письменном виде.

Подводные камни

Эксперты ранее прокомментировали "Стране" антикоррупционную инициативу, обозначив, ее уязвимые места. Например, экономист Алексей Кущ отметил, что это больше похоже на реалити-шоу, а не борьбу с коррупцией и что в законе заложили классические представления украинцев о коррупции с пачками долларов и драгоценностями, которые далеки от большинства реальных сложных и запутанных схем отмывания средств через офшоры и счета в западных банках. Большинство рядовых украинцев, просто не смогут получить такую информацию. Кроме того, подозрения еще нужно подкрепить доказательствами и довести до суда, а если обвинительного приговора не будет, то и денег не видать. "Получается обычная профанация: вроде президент не обманул электорат, но и выполнить все условия для получения денег почти нереально", - рассказал после первого этапа принятия закона Алексей Кущ.

Адвокат, партнер АО "Радзиевский и партнеры" Анатолий Яровой заметил в документе риски, которые могут позволить построить новые коррупционные схемы. Например, Национальному агентству по противодействию коррупции, в который будут стекаться все изобличительные сообщения, поручат провести проверку в 10-дневный срок (во второй редакции 15-дневынй срок - Ред.). В то время, как Уголовный процессуальный кодекс обязывает правоохранительный орган вносить сообщение о преступлении в Единый реестр досудебных расследований сразу, без дополнительных проверок. За эти 10 дней, например, объект, на который донесли, может попытаться уладить дело.

Кроме того, в тексте говорится о вознаграждении до 10%, то есть суд по-своему усмотрению будет решать, кому какой процент определить. Вызывает вопросы и осведомленность о крупных схемах на миллионы. Как правило об этом известно либо инсайдерами, либо правоохранителям, которые ведут дело. Последние не могут получить вознаграждение, поэтому есть риск, что владея информацией по делу, они будут сливать ее подставным обличителям, чтобы получить деньги.

Чиновники же считают, что под удар анонимок попадут госслужащие мелкого и среднего звена, не имеющие доступ к коррупционным потокам, а те, кто ворочает большими делами - давно известен правоохранителям, поскольку давно решают с ними вопросы.

Реакция соцсетей

В сети отреагировали на законопроект.

"Законопроект 1010 принят: сдай коррупционера, получи 10%. Если давать взятку в долларах, то это лучше, чем депозит и валютные ОВГЗ" - написал журналист Дмитрий Коротков.

"Пошел требовать 10% от Шулявского моста" - добавил Дмитрий Гура.

Политический эксперт, экс-нардеп Игорь Попов опубликовал пояснение принятого закона.

"Рада приняла закон 1010 "Об обличителях". Подчеркиваю, что это закон именно об обличителях, а не о стукачей. То есть, его действие не распространяется на любого гражданина, который подозревает где-то коррупцию и пишет на это жалобу.

Закон направлен на сотрудников органов власти или госпредприятий, которые по роду своей деятельности имеют информацию о коррупционных действиях, готовы стать свидетелями, но боятся мести коррупционеров. В таком случае государство сможет применить механизмы защиты. А денежное вознаграждение обличитель получит только после окончательного приговора суда и поступления средств за причиненный ущерб в государственный бюджет.

Закон будет применяться не массово, а в исключительно важных случаях, и позволит получить свидетельство живых свидетелей, а как раз этого часто не хватает для доказательства вины в коррупционных преступлениях.

Профильный комитет нормально проработал текст ко второму чтению, убраны некоторые декларативные положения, закрыты возможности для злоупотреблений, теперь это инструмент для борьбы с топ-коррупцией. Вступает в силу с 1 января 2020 года.

По анонимным обращениям, кстати, повторена действующая система: органы не обязаны на них реагировать, хотя могут и принять во внимание".