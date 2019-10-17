Завтра, 18 октября, в конференц-зале стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского официальный фан-клуб киевского Динамо организует встречу динамовских сборников с болельщиками.

На встрече будут присутствовать Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук, которые приняли участие в матче с Литвой, а также Виталий Миколенко и Александр Караваев, которые поспособствовали исторической победе над Португалией на переполненном НСК "Олимпийский", как передает пресс-служба клуба.

Напомним, благодаря победам в матчах с Литвой в Харькове и Португалией в Киеве сборная Украины досрочно гарантировала себе первое место в отборочной группе и вместе с тем путевку на Евро-2020.

"Вход на меропритяие свободный. Традиционно самые активные участники мероприятия получат подарки от ФК Динамо, а все присутствующие - автографы и фото с игроками. Вход будет открыт с 19:00", - уточнили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что после победы над Португалией Шевченко рассказал про круг благодарности и заявил, что чемпионов Европы обыграли не люди, а львы.