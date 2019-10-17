В четверг, 17 октября, пятеро люстрированных прокуроров выиграли суд против Украины в Европейском суде по правам человека.

ЕСПЧ признал, что увольнения чиновников по закону "Об очистке власти" привело к нарушению их прав. Прокуроры представляли разные регионы, но объединились в одном деле №58812/15:

Вячеслав Полях из Киева;

Дмитрий Басалаев из Николаева;

Александр Яс из Чернигова;

Роман Якубовский из Яремче;

Сергей Бондаренко из Александровки (Донецкая область).

17 октября ЕСПЧ признал вину украинских властей по двум пунктам:

Отсутствие справедливого суда. Судьи уверены, что людей не имели права увольнять лишь на основании закона, не рассматривая в суде нарушения каждого человека в отдельности. Ответственность не может быть коллективной, она должна быть индивидуальной. Нарушение статьи 8 Конвенции о невмешательстве в личную жизнь. Украинскую люстрацию назвали недемократической.

"К тому же были нарушены процедуры утверждения закона об очистке власти, о чем юристы говорят уже четыре года. Его подписало не уполномоченное лицо - Турчинов. В то время, когда Янукович официально оставался президентом. Это было незаконно, не были соблюдены все формальности. Кстати, сегодня Конституционный суд наконец включил рассмотрение закона о люстрации в свой порядок дня. Может быть и из-за нового постановления ЕСПЧ. Так что может быть поставлена точка в этом деле", - прокомментировал "Стране" ситуацию старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По его словам, на текущий момент на рассмотрении в ЕСПЧ находится порядка 60 исков со стороны люстрированных украинских чиновников.

"Так же как в этом случае, эти люди могут рассчитывать на получение от Украины зарплат за весь период увольнения, судебных расходов и возмещение морального ущерба - обычно речь идет о €5 тыс. в каждом случае. Совокупно получатся крупные суммы. Плюс после заключений ЕСПЧ все пострадавшие еще могут отсудить свой ущерб еще в украинских судах. Особенно, если Конституционный суд признает закон о люстрации неконституционным. Все будет платиться из госбюджета Украины. Власти же должны будут привлечь к ответственности судей, которые принимали решения по закону об очистке власти", - говорит Кравец.

Напомним, недавно украинский суд восстановил в должности заместителя прокурора Харьковской области Дмитрия Кавуна (ранее назначенного советником главы МВД Авакова) и замначальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Олега Кипера. Они были уволены в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации). Также им обязали выплатить в целом 1,8 млн гривен.

Также "Страна" подробно писала о том, как киевский суд начал отменять люстрацию в частном порядке.