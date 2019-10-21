Какой сегодня праздник

21 октября британцы отмечают День яблока, на народном календаре - День Тифона, когда приходило настоящее похолодание. День ангела - у Владимира, Ивана, Елизаветы, Марии.

Народные и церковные праздники

Православные почитают память двух святых - Трифона и Пелагеи. В народе день называли Ознобицы, и говорили "С Трифона и Пелагеи все холоднее". Наши предки ремонтировали зимнюю одежду и покупали новую.

Праздники в мире

В Англии сегодня День яблока, которые стали достопримечательностью страны благодаря фруктовым садам. Рекорд по чистке яблока занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Его установила американка Кейти Волфер, которая чистила яблоко 11 с половиной часов, длина кожуры составила 52 метра 51 сантиметр. В этот день можно испечь яблочный пирог, посадить яблоню из солидарности с британцами.

События и даты

В 1187 - в Ватикане папой римским избрали Григория VIII.

В 1520 году был открыт Магелланов пролив, разделяющий континентальную Южную Америку и архипелаг Огненная Земля.

В 1805 году у мыса Трафальгар на Атлантическом побережье Испании произошло Трафальгарское сражение. Войска Франции не смогли вторгнуться в Британию. В честь победы площадь в Лондоне была переименована в Трафальгарскую. В Британии 21 октября - день военной славы.

В 1923 году в Мюнхене открылся первый планетарий.

В 1964 году в США вышел фильм с Одри Хепберн в главной роли - "Моя прекрасная леди".

В 1975 году Элтон Джон получил Звезду на голливудской Аллее Славы.

В 1989 году во Львове создали Товарищество украинского языка им. Шевченко.

В 1992 году Мадонна выпустила скандальную книгу "Секс" с намеками на проституцию, насилие, эстетику БДСМ и однополую любовь в 1990-х. Книга стала фотографическим продолжением ее релиза Erotica.

Сегодня исполняется 74 года известному российскому артисту Никите Михалкову, который известен зрителям по таким фильмам как "Утомленные солнцем", "Раба любви", "Вокзал для двоих", "Пять вечеров".

Также 70 лет исполняется премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Теледиве Ким Кардашьян сегодня исполняется 39 лет. В этом месяце звезда реалити-шоу приняла крещение в Армении с именем Эгине ("устремленная к солнцу").

Именины

День ангела - у Таисии и Ульяны, Татьяны, Надежды, Марии, Ивана, Елизаветы, Дмитрия, Виктора, Владимира и Василия.