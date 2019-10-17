Евросоюз и Великобритания согласовали сделку по Brexit
Европейский союз и Великобритания после сложных переговоров наконец достигли соглашения относительно Brexit. Об этом сообщает президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Twiiter. Юнкер отметил, что новая сделка по Brexit заключена и ждет одобрения европарламента.
"Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности к поиску решений. Я рекомендую, чтобы парламент одобрил эту сделку", - написал он.
Фото: twitter.com/JunckerEU
Напомним, что премьер Ирландии заявил после встречи с Джонсоном, что сделка по Brexit стала реальной.
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