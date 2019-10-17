Европейский союз и Великобритания после сложных переговоров наконец достигли соглашения относительно Brexit. Об этом сообщает президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Twiiter. Юнкер отметил, что новая сделка по Brexit заключена и ждет одобрения европарламента.

"Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности к поиску решений. Я рекомендую, чтобы парламент одобрил эту сделку", - написал он.

Фото: twitter.com/JunckerEU

Напомним, что премьер Ирландии заявил после встречи с Джонсоном, что сделка по Brexit стала реальной.

Также читайте о том, что Елизавета II без короны открыла сессию парламента, пообещала скорый Brexit и реформы.