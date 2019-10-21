"Страна" публикует гороскоп для всех знаков зодиака на эту неделю, с 21 по 27 октября.

Овен (20.03 - 21.04)

На этой неделе уделите особое внимание своему здоровью. Самое время поднажать на витамины. Не пренебрегайте полезными натуральными продуктами: медом, тыквой, цветной капустой, гранатом, осенними яблоками.

Телец (19.04 - 22.05)

В грядущие семь дней вас ждет хороший добрый знак. Вы можете увидеть его где угодно: на рекламной вывеске, в транспорте или даже услышать из уст незнакомца. Внимательно следите за окружающим миром - он направит на верный счастливый путь.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Самое время уделить время своим родным и друзьям. Встретьтесь или позвоните своим близким, с которыми давно не общались. Эта беседа будет важной и продуктивной. После нее и у вас, и у вашего собеседника дела пойдут в рост.

Рак (21.06 - 23.07)

Стоит провести генеральную уборку как дома, так и на рабочем месте. При необходимости организуйте точечный ремонт. Выбросите все лишнее и ненужное. Эти вещи мешают появлению в вашей жизни нового, более лучшего.

Лев (22.07 - 24.08)

Возможно, вы будете чувствовать беспокойство, но знайте - эти переживания лишние. Организуйте спокойное домашнее чаепитие. Заварите мяту, мелиссу или ромашку. Посмотрите на ночное небо и отправьте в космос мысль о том, чего вы больше всего хотите прямо сейчас. Не волнуйтесь зря - звезды на вашей стороне.

Дева (22.08 - 24.09)

Постарайтесь побольше гулять. Небольшое расстояние, которое вы обычно проезжайте, пройдите пешком. Полюбуйтесь на осеннюю природу, даже если будет дождливо. Не торопитесь жить. Самое важное происходит здесь и сейчас. Вам просто нужно время, чтобы побыть один на один с собой. На этой неделе вам удастся расставить приоритеты.

Весы (22.09 - 24.10)

Сделайте акцент на образовании и саморазвитии. Купите новую книгу - для души. Не стесняйтесь спросить у коллег и близких, в каких направлениях, по их мнению, вам нужно поднажать. Не бойтесь учиться и меняться. Совсем скоро это принесет плоды.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Вам нужно быть более терпимыми. Рубить с плеча - не та линия поведения, которой вам нужно сейчас придерживаться. Если вас что-то не устраивает в работе, личных отношениях - не ждите, что все само решится. Действуйте и улучшайте сами. У вас это обязательно получится.

Стрелец (22.11 - 22.12)

В последнее время вы чересчур нагружаете свой организм. Постарайтесь ложиться пораньше, чтобы отдохнуть. Вместе с тем, лениться тоже не стоит - приготовьте вкусные и полезные завтраки. Ешьте их долго и с удовольствием. Вы сами удивитесь, насколько сильно все это улучшит ваше настроение и самочувствие.

Козерог (21.12 - 21.01)

Обратитесь к своим хорошим воспоминаниям. Посмотрите свои старые фотографии. Вспомните о том, что радовало вас в детстве. Попросите своих близких и друзей описать ситуации, когда вы, по их мнению, вы были наиболее счастливыми. Анализ всего это станет толчком для ваших новых свершений.

Водолей (20.01 - 19.02)

Уделите внимание личным отношениям. Спросите, что беспокоит вашу вторую половинку, поговорите по душам, расскажите о своих переживаниях. Если сейчас у вас нет пары, внимательно посмотрите по сторонам - ваш человек совсем рядом.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Это время в том числе для того, чтобы придумать и запланировать путешествие. Замахнитесь на такую поездку, о которой вы мечтали. В итоге отпуск станет одним из самых ярких и незабываемых в вашей жизни, и превзойдет ваши ожидания.