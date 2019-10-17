Из-за массовых беспорядков, которые вспыхнули в Барселоне в ночь на 17 октября, под угрозой оказалось и проведение 26 октября главного классико планеты - матча Барселона - Реал.

Этот матч 10-го тура Ла Лиги может быть перенесен на 18 декабря, как сообщает Marca.

Ранее, Барселона и Реал отклонили предложение руковдства Ла Лиги, чтобы поменяться кругами и провести матч 10-го тура в Мадриде. В то же время ни Испанская федерация футбола, ни представители Ла Лиги не хотят, чтобы столь напряженная встреча прошла в Каталонии во время массовых беспорядков.

Вариант с переносом матча на декабрь устраивает якобы и Реал, и Барселону, хотя каталонцы предпочли бы провести матч согласно календарю.

Решение по этому вопросу примет Комитет по проведению соревнований. Оно должно быть оглашено до понедельника, 21 октября.

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