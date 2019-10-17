На заседании в четверг, 17 октября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты о введении процедуры аудита безопасности автомобильных дорог общего пользования и создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Законопроект №1061 о введении процедуры аудита безопасности автомобильных дорог общего пользования поддержали 316 нардепов. В соответствии с документом, в Украине введут оценку влияния проектных решений на безопасность дорог на всех стадиях проектирования, строительства (нового строительства, реконструкции, ремонта) дорог, а также их ввода в эксплуатацию. Речь идет о международных и национальных дорогах.

Как отмечается в законопроекте, согласно международному опыту, стоимость проведения аудита безопасности автомобильных дорог составляет примерно 5-10% от затрат на проектирование, или менее 5% от затрат на строительство. Поскольку затраты на проектирование составляют примерно 5-6% от общей стоимости проекта, то последующие выгоды от безопасного движения (уменьшение количества ДТП с тяжелыми последствиями) значительно превышают затраты на эти мероприятия.

Законопроект № 1081, который предусматривает создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства, поддержали 306 нардепов. Он делает возможным представление документов в электронной форме для получения всех административных и других услуг в сфере строительства, а также получение таких услуг 24 часа 7 дней в неделю.

Закон сокращает перечень документов, убирает дублирующие при представлении документов для получения разрешений, а также вводит электронное взаимодействие между государственными электронными информационными ресурсами, субъектами предоставления админуслуг в сфере строительства по принципу единого окна. Закон вступит в силу с 1 декабря 2019 года, кроме ряда норм, которые начнут действовать позже.

Напомним, Рада приняла закон о вознаграждении для обличителей коррупции.

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