Сегодня в Москве началось заседание Священный синода Русской православной церкви под председательством патриарха Кирилла. Одной из главных тем станет обсуждение решения Архиерейского собора Элладской церкви о признании ПЦУ, пишет РИА Новости.

Патриарх Кирилл на открытии Священного Синода в Москве заявил, что открывается "внеочередное, чрезвычайное заседание Синода, посвященное рассмотрению вопросов, которые возникли на общеправославной повестке дня в связи с ситуацией вокруг Украины и Украинской православной церкви, в связи с известными для вас действиями Константинопольского патриархата и в связи с возможными дальнейшими действиями как Константинопольского патриархата, так и других Церквей, связанных с признанием раскольнической группировки на Украине".

"Вы понимаете, что эта тема затрагивает саму суть межцерковных отношений, и негативное развитие этой темы может нарушить всеправославное единство. Поэтому с полной ответственностью за сохранение православного единства и с полной ответственностью перед нашими верующими людьми, перед нашим духовенством, епископатом, мы должны будем сегодня принять решение по тем вопросам, о которых я сказал. И да поможет нам Господь", - сказал Кирилл.

Элладская православная церковь (ЭПЦ) 12 октября 2019 года признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины.

Напомним, что в РПЦ отреагировали на признание ПЦУ Греческой церковью.

После этого стало известно, что два греческих митрополита заявили, что не признают ПЦУ.