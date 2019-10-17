В пятницу, 18 октября, Украина останется одной из самых теплых стран Европы, температура воздуха в стране поднимается до +24 градусов. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Даже что на севере Африки, что в Украине - почти одинаково, днем ​​предполагается +18...+24 градуса. Дожди маловероятны, много солнца, много синего неба. Туманы. Ночью и утром будут бродить по Украине, хотя бы они будут немного компенсировать значительный дефицит влаги, а также ухудшать видимость до 300-500 метров", - написала Диденко.

По ее словам, ветер 18 октября ожидается южный, слабый. В Киеве завтра в пятницу снова будет сухо, ясно, солнечно и тепло, около +19, +20 градусов. На выходных ситуация существенно не изменится.

"По возможности держитесь ближе к водоемам - к рекам или прудам, идеально быть у моря, потому что сухие листья, которые аккумулировали все вредные выбросы за лето и половину осени, не дают нормально дышать", - добавила синоптик.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптик пообещала украинцам тепло и туманы до конца следующей недели.

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