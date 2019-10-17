Европейский суд по правам человека признал, что увольнение госслужащих по Закону Украины "Об очистке власти" привело к нарушению их прав. Об этом пишет "Укринформ".

Сегодня, 17 октября, судьи Европейского суда по правам человека в Страсбурге единогласно приняли решение, что увольнение госслужащих по Закону Украины "Об очистке власти" привело к нарушению их прав.

Напомним, недавно украинский суд восстановил в должности заместителя прокурора Харьковской области Дмитрия Кавуна (ранее назначенного советником главы МВД Авакова) и замначальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Олега Кипера. Они были уволены в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации). Также им обязали выплатить в целом 1,8 млн гривен.

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