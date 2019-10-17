Судья Хозяйственного суда Киева, который сегодня успели "заминировать", решила отложить дело о возврате акций Приватбанка экс-владельцам до решения другого подобного дела в Украине. Об этом сказано на сайте суда.

"Сообщаем, что судебное заседание по делу №910/1834/19, назначенное на 10 час. 30 мин. 17 октября 2019 года не состоится в связи с приостановлением производства по делу №910/1834/19 до вступления в законную силу решения по делу №826/7432/17. С текстом постановления можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений", - говорится в сообщении.

И.о.председателя Хозяйственного суда Киева Петр Паламар подтвердил Интерфакс-Украина, что желающие смогут ознакомиться (с принятым определением судьи - Ред.) в реестре судебных решений. "Думаю, участники дела, если захотят, то предоставят вам такую информацию, обращайтесь к ним", – сказал Паламар журналистам под зданием суда, после того как тот спустя два часа после сообщения о минировании возобновил работу.

Представитель суда затруднился пояснить, почему участники дела, судебные дебаты по которому были назначены на 10:30 четверга, не были проинформированы о таком решении судьи. Паламар также уточнил, что вопрос возобновления дела решает "председательствующий этого дела".

При этом дело №826/7432/17 связано с иском Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбанк" с рынка с участием государства (дело о национализации Приватбанка). 18 апреля Окружной админсуд признал незаконной национализацию банка, 19 апреля он же отменил решение о списке инсайдеров Приватбанка, а 20 апреля Печерский суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования.

Национализация "Приватбанка" произошла в декабре 2016 года. Мы подробно рассказывали о ее причинах. Также "Страна" сообщала, на каких условиях Коломойский отдал свое детище властям. Впрочем, позже экс-владельцы банка заявили о том, что национализация была проведена незаконно.

В конце февраля 2019 года хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6% и 16,5% акций "Приватбанка", о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Однако судебные споры на этом не завершились. Например, в апреле Коломойский подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева, а ответчиками заявил НБУ и ПриватБанк.

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