Сегодня, 17 октября, Верховная Рада во время своего заседания приняла в целом законопроект № 1010 об обличителях коррупции. Такое решение поддержали 252 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно закону, разоблачитель - физлицо, которое сообщило о возможных фактах коррупции или связанных с коррупцией нарушениях - если такая информация стала ему известна в связи с трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельностью, прохождением службы или учебы либо участием в предусмотренных законодательством процедурах, которые обязательны для начала такой деятельности, прохождения службы или обучения.

Право на вознаграждение имеет разоблачитель, который сообщил о коррупционном преступлении, размер которого или нанесенные государству убытки от которого в 5 тыс. и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (по состоянию на начало текущего года - 9 605 000 грн).

Размер вознаграждения- 10% от размера коррупционного преступления, но не более 3 тыс. минималок (в текущем году это 12 519 000 грн).

Помимо прочего, разоблачитель имеет право на бесплатную правовую помощь в связи с защитой прав обличителя; конфиденциальность; на обеспечение безопасности себя и близких в случае угрозы жизни и здоровью; на возмещение затрат в связи с защитой прав обличителя; на освобождение от юрответственности за разглашение информации. Права и гарантии защиты обличителей распространяются и на их близких.

Право на вознаграждение не дали человеку, который сообщил о нарушениях в рамках соглашения в уголовном производстве или является соучастником нарушения, а также если человек мог официально сообщить о преступлении в рамках служебных полномочий, а вместо этого решил стать обличителем.

Предполагается, что обличитель может сообщить о коррупционном преступлении уполномоченным непосредственно на работе (внутренние каналы), в СМИ (внешние каналы) или анонимно НАПК или иным органам (регулярные каналы). Анонимки будут проверять только если сообщение будет содержать информацию о конкретном лице и факты, которые можно проверить.

Напомним, Верховная Рада поддержала этот законопроект за основу 13 сентября 283 голосами народных депутатов. С тех пор документ дорабатывали в профильном комитете.

"Страна" также подробно разбиралась, как украинцы по новому закону смогут стать "обличителями коррупции" и заработать миллионы.