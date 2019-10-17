Заместитель начальника одного из райотделений полиции Ужгорода задержан во время получения взятки в три тысячи долларов и пять тысяч гривен. Задержание провели следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного во Львове. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Как выяснилось, полицейский требовал ежемесячную выплату от предпринимателя, занимающегося заготовкой древесины, в размере пяти тысяч гривен за несоздание искусственных препятствий в предпринимательской деятельности.

А за 3 тысячи долларов полицейский руководитель обещал посодействовать в закрытии уголовного дела, открытого против жены предпринимателя за внесение недостоверных сведений в документы (ч. 1 ст. 358 УК Украины).

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении и избрания меры пресечения.

Фото: dbr.gov.ua

Дело квалифицировали по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды).

В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" писала о том, что на взятке в 15 тысяч гривен попался замкомандира артиллерийской базы боеприпасов.

Также мы сообщали, что ГБР задержало "отмывальщика денег" на передаче взятки сотруднику СБУ.