Причиной гибели пассажиров лайнера SSJ-100 в московском аэропорту "Шереметьево", который разбился при посадке, стали дым и огонь. Об этом пишет "Коммерсант".

"Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика", - сказал руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Зигмунд Ложис.

По его словам, "все произошло очень быстро, большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее".

Напомним, авиакатастрофа произошла 5 мая вечером. В аэропорту Шереметьево экстренную посадку совершил SSJ-100 "Аэрофлота". В результате катастрофы погиб 41 человек (40 пассажиров и один член экипажа). Всего на борту лайнера находилось 78 человек: 73 пассажира и пять членов экипажа. СКР в день трагедии сообщал, что среди погибших есть двое детей.

Также мы писали, что расследование восстановило полную картину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево и пришло к выводу, что к пожару на борту привели ошибки пилотов.