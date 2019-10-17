Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с заместителем директора Международного валютного фонда (МВФ) Девидом Липтоном. Об этом сообщил глава Национального банка Яков Смолий в Twitter.

"Первая из встреч с МВФ состоялась сегодня (16 октября – Ред.). Вместе с руководителями Минфина и Миниэкономики общались с заместителем директора МВФ Дэвидом Липтоном", - написал Смолий.

Переговоры о новой долгосрочной программе сотрудничества продолжаются, добавил он.

Фото: twittwr.com

Также Смолий сообщил о том, что была проведена встреча с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

Напомним, что вчера делегация Украины вылетела в США для переговоров с МВФ.

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