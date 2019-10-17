Украина в США провела первые переговоры о новой программе МВФ - Смолий
Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с заместителем директора Международного валютного фонда (МВФ) Девидом Липтоном. Об этом сообщил глава Национального банка Яков Смолий в Twitter.
"Первая из встреч с МВФ состоялась сегодня (16 октября – Ред.). Вместе с руководителями Минфина и Миниэкономики общались с заместителем директора МВФ Дэвидом Липтоном", - написал Смолий.
Переговоры о новой долгосрочной программе сотрудничества продолжаются, добавил он.
Фото: twittwr.com
Также Смолий сообщил о том, что была проведена встреча с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирилом Мюллером.
Напомним, что вчера делегация Украины вылетела в США для переговоров с МВФ.
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