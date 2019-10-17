Внешность 77-летней российской актрисы Веры Алентовой, звезды фильма "Москва слезам не верит", вызвала серьезную обеспокоенность у поклонников после публикации ее свежих фото.

Она попала в кадр на открытии мемориальной доски выдающемуся артисту Алексею Баталову. Судя по фотографиям, лицо артистки стало совершенно неузнаваемым. Об этом пишет издание "СтарХит".

Известно, что Вера Аленкова давно экспериментирует с внешностью, прибегая к различным косметологическим процедурам, а также пластическим операциям. Еще в прошлом месяце поклонники обсуждали преображение актрисы в лучшую сторону.

Казалось, что звезда экрана постепенно возвращается к естественному облику. Но крупные кадры со вчерашнего мероприятия показали обратное. Теперь, по мнению фанатов, лицо Веры Валентиновны окончательно потеряло узнаваемость.

Вера Алентова после пластической операции. Фото: starhit.ru

Вера Алентова в фильме "Москва слезам не верит". Скриншот с видео

По слухам, Алентова уже перенесла неудачную пластику. Хирургическое вмешательство якобы негативно отразилось на мимике и исказило форму глаз, а также изменило очертания губ. Говорят, что актриса даже собиралась подать на клинику в суд, но дело так и не получило широкой огласки.

Вера Алентова. Фото после предыдущей пластики

Вера Алентова биография

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котласе Архангельской области. Носит званием Народной артистки России.

Актриса переехала в Москву в 1961 году, окончила Школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим супругом - Владимиром Меньшовым.

С 2009 года совместно с мужем, с которым они не расстаются на протяжении всей жизни, руководит актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.

Помимо знаменитого фильма "Москва слезам не верит", снялась в таких картинах, как "Завтра была война", "Когда святые маршируют", "Ширли-мырли", "Жених из Майами", "Самара - городок", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" и многих других.

Дочь Алентовой и Меньшова - знаменитая российская актриса и ведущая Юлия Меньшова.

Ранее "Страна" писала о том, что одну из самых красивых актрис советского кино срочно прооперировали в Москве.

Также мы сообщали, что близкие актрисы Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировали ее болезнь.