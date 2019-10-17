Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что автор публикации в аккаунте ОП в Facebook, который вчера перепутал Латвию с Литвой, получил взыскание. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Вчера в заметке на аккаунте Офис Президента Украины в соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которой глава государства осуществлял официальный визит. Ошибку сразу же исправили", - написал Тимошенко.

По его словам, специалист по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, "получил взыскание и географический атлас в подарок". Тимошенко извинился за путаницу перед читателями аккаунта.

Скриншот: Facebook/ Kirill Timoshenko

Напомним, в Риге у резиденции президента Латвии Зеленского встречали митингующие в костюме цыплят.

Также мы писали, что в Риге к Зеленскому прорвались странные журналисты из России с турвизой, но были задержаны полицией.