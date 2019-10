Активисты, которые требуют от правительства решительного противодействия изменению климата, нарушили работу метро на востоке Лондона рано утром в четверг, 17 октября, что повлекло драку между разъяренными пассажирами и протестующими, которые поднялись на крышу вагона. Об этом сообщает Reuters.

Британская транспортная полиция заявила, что отреагировала на инциденты в Шадуелле, Стратфорде и Кэннинг-Тауне, недалеко от лондонского финансового района Канари Уорф.

На кадрах изображены демонстранты, которые разворачивали баннер над поездом в лондонской подземке в Кэннинг-Тауне, прежде чем их забросали едой и физически оттащили пассажиры. После этого завязалась драка.

Environmentalists blocking public transport. Amazing. Just a suggestion guys, but maybe don't use protest to stop people making the lifestyle choices you're demanding. https://t.co/wltpimPRTn