Утром в четверг, 17 октября, в день дебатов по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка, неизвестные сообщили о минировании Хозяйственного суда Киева. Об этом пишут "Украинские Новости".

Информации о минировании суда поступила правоохранителям в 09:40. На место выехала группа для проверки.

Отметим, что 8 октября Хозяйственный суд Киева завершил стадию выяснения в деле по иску экс-акционеров о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка. После этого суд назначил судебные дебаты на 10:30 17 октября.

Напомним, 15 октября Украина выиграла апелляцию в Лондоне по ПриватБанку.

Также мы писали, что сумма исковых требований "Приватбанка" к Коломойскому и Боголюбову ежедневно растет на 500 тысяч долларов.