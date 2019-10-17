Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка примет участие в заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом сообщает ГПУ на своей странице в соцсети.

В сообщении уточняется, что заседание парламентского комитета состоится в 18 октября 2019 в 15:00.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка примет участие в заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, на котором будет заслушана информация о ходе реформирования органов прокуратуры", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, один из прокуроров ГПУ подал в суд из-за приказа генпрокурора Руслана Рябошапки о переаттестации прокуроров.

Также мы сообщали, что Рябошапка нарушил правила декларирования, покупая новую машину. Активисты подали жалобу в НАПК.