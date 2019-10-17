На канале СТБ идет 9 сезон популярного шоу "Зважені та щасливі". Его участники борются за звание самого стройного и денежный приз в размере 250 тыс грн. Проект выходит в эфир каждый четверг в 19:00. Каждую неделю выбывает один участник. Финал шоу состоится в декабре. А пока мы собрали видео всех выпусков, а также информацию о всех выбывших участниках в одном материале.

Что происходит в 9 сезоне: участники и тренера, правила

В последнем сезоне набрали 18 участников: 9 мужчин и 9 женщин. У них есть шанс не только сбросить вес, но и построить отношения. Худеющих разбили по парам, которые меняют каждые несколько недель. Если кто-то остается один, у него есть выбор: продолжить соревноваться в одиночку или проходить конкурсы и тренироваться с кем-то.

Всех в лагере разбили на две команды, за которыми следят два тренера - звездный "холостяк" Иракли Макацария и Марина Боржемская. Ведущая в этом сезоне - Анита Луценко. За питанием следит диетолог Светлана Фус. Пары подбирала психолог Анна Кушнерук.

Самый слабый участник вычисляется путем взвешивания и голосования его соперников. При этом вылеты чередуются: в одном выпуске шоу покидает женщина, в следующем - мужчина.

Финал состоится в декабре. На нем определят победителя или победительницу.

Зважені та щасливі 9 сезон 1 выпуск

В первом выпуске состоялось знакомство: участники рассказали свои истории, как они безуспешно пытались бороться с лишним весом.

На старте проект покинула 25-летняя киевлянка Екатерина Лукьяшко. Ее начальный вес 127 кг, за три месяца она сбросила 24 кг. В анкете она отмечала, что ее желаемый вес - 70 кг. Катя рассказала, что частично набор веса спровоцировал комплекс эндокринных расстройств.

Зважені та щасливі 9 сезон 2 выпуск

В этом выпуске наградой за победу на конкурсах были бытовые радости - услуги маникюра, фен, электронная книга, мангал.

Во втором эфире ушел 34-летний Михаил Воробьев. На шоу он пришел с весом 158 кг, а ушел. похудев до 149 кг. Мужчина рассказывал, что был крупным со школы, но после перелома голени почти два года вынужден был вести малоподвижный образ жизни и это усугубило ситуацию.

Зважені та щасливі 9 сезон 3 выпуск

В третьем выпуске среди конкурсов были женские бои в грязи.

Шоу покинула 28-летняя жительница Беларуси Инна Мазура. На проект она пришла с самым меньшим весом - 100 кг. Девушка рассказывала, что весила менее 60 кг в юности, но после полового созревания резко пришел лишний вес. Девушка заполнилась выдающимися формами - грудью 14 размера.

Зважені та щасливі 9 сезон 4 выпуск

После месяца на проекте участникам разрешили совершить обмен парами и заставили карабкаться по шатким веревочным лестницам.

На четвертом круге выбыл 30-летний Александр Гончаров. На проект он пришел с весом 167 кг. До 11 лет он был худым, а затем набрал и все попытки его сбросить не привели к долгосрочным результатам.

Зважені та щасливі 9 сезон 5 выпуск

В пятом выпуске худеющим пришлось взбираться на 20-метровую скользкую горку, что был совсем непросто.

После 5 выпуска ушла участница "Дома 2" 35-летняя Рима Пенджиева. За неделю она не сбросила ни одного килограмма. На проект она пришла с весом 122 кг. По словам участницы, до 17 лет она весила 57 кг, а затем резко набрала вес из-за гормональной перестройки.

Зважені та щасливі 9 сезон 6 выпуск

В этом выпуске показали, как тренеры оставили участников лагере на неделю без своей поддержки в наказание за то, что те филонили.

По итогам 6 недели из проекта вышел 41-летний Сергей Бовтюк. Его изначальный вес был 148 кг. Участник рассказывал, что был полным с детства и что он мечтает создать семью.

Зважені та щасливі 9 сезон 7 выпуск

В этом выпуске участникам подготовили такое суровое испытание, как перебраться от одного 12 этажного здания по канатам к другому 12-этажному зданию за 15 минут.

В седьмом выпуске из шоу ушла 23-летняя Лала Алиева. Ее изначальный вес был 178 кг, Девушка поставила цель похудеть до 80 кг. Она рассказала, что ее состояние усугубила бронхиальная астма, которую диагностировали в 8 лет и она вынуждена была принимать гормональные препараты.

Зважені та щасливі 9 сезон 8 выпуск

В восьмом выпуске мужчин ради конкурса заставили изваляться в грязи. Также состоялся обмен пар.

Зважені та щасливі 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн можно на сайт СТБ в разделе "Проекты" - "Зважені та щасливі".

Шоу покинул Николай Крицкий. Он похудел с 223 до 188 кг.