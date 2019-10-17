Россия подготовила проект документа, в котором предлагается перенести работу Первого комитета по вопросам разоружения и международной безопасности Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену. Об этом сообщил Интерфаксу замглавы делегации в комитете, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

"Такой проект (решения о переносе работы Первого комитета - Ред.) подготовлен, мы даже провели неформальные консультации. Делегации, которые хотели ознакомиться с нашей позицией, пришли на эти консультации", - сказал он.

По его словам, "пока не было команды, чтобы его не вносить". "Мы будем действовать в соответствии с нашими указаниями", - пояснил российский дипломат.

Делегации могут предоставить на рассмотрение Первого комитета проекты резолюций и решений по всем пунктам повестки дня не позднее четверга, 16:00 по времени Нью-Йорка.

Перед этим Белоусов сообщал журналистам, что Россия официально предложит перенести из Нью-Йорка сессии Первого комитета ГА ООН в связи с невыдачей ряду делегаций американских виз. В рамках текущей сессии Генассамблеи ООН американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации.

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