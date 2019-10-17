В ночь с 16 на 17 октября в Барселоне между полицией и сторонниками независимости Каталонии обострилось противостояние. Об этом пишет ВВС.

Противостояние обострилось после того, как правоохранители задержали 51 протестующего. После этого демонстранты использовали "коктейли Молотова". Они строили на центральных улицах баррикады, а также подожгли несколько автомобилей. Есть пострадавшие, но их точное количество пока не известно.

Глава правительства Каталонии - так же, как и осужденные лидеры движения за независимость региона - призвал прекратить насилие. Правительство рассматривает все возможные варианты развития событий.

При этом днем 16 октября демонстранты заблокировали железнодорожные пути и другой транспорт. Беспорядки вечером в среду начались в Жироне, Ллейде, Таррагоне и других городах Каталонии.

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес заявил, что правительство страны готово к решительным действиям. "Каталонцы и испанское общество должны знать, что правительство рассматривает все возможные сценарии", - сказал он.

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Напомним, в Испании каталонским политикам дали серьезный срок за проведение референдума о независимости.

Также мы писали, что Каталония вышла на массовые протесты против приговоров организаторам референдума о независимости региона в 2017 году.