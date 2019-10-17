Две 16-летние студентки сумского училища выбросили в колодец двух котов. Жесткое видео, которое снимал кто-то третий, попало в интернет.

На записи, которую выложила в Facebook группа "Сумы - лучший город в мире" видно, как смеющиеся девушки подходят с будущими жертвами колодцу, одна из них целует животное, а потом они бросают несчастных котов в колодец.

Видео: facebook.com

Видео вызвало волну возмущения, девушек опознали и сообщили об этом в полицию. В комментариях сообщают, что девушек зовут Диана К. и Марина З., а учатся они на первом курсе Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна по специальности "визаж и парикмахерское искусство".

Пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко написала в Facebook, что по данному факту начато производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса - жестокое обращение с животными (самая строгая санкция статьи - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет). "Личности злоумышленниц должны установить правоохранители", - добавила она.

Фото: facebook.com

Жителей города и общественников настолько возмутил этот случай, что сегодня в 12:00 возле училища, где учатся девушки, недовольные намерены собраться и "наказать этих мразей".

Фото: facebook.com

Напомним, что Киев и Сумы стали лидерами по числу издевательств над животными в Украине.

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