20 октября в мире отмечают день работников пищевой промышленности и профессиональный праздник поваров и кулинаров, а также профессиональный праздник авиадиспетчеров. Сегодня также день борьбы с раком груди и с остеопорозом. Свои именины отмечают Марк, Николай и Сергей.

Какой сегодня праздник в Украине

В стране День борьбы с раком молочной железы. Этому заболеванию подвержены также мужчины. День начали отмечать с 2005 года с целью предупреждения и выявления онкопатологии среди населения.

Народные и церковные праздники

На церковном календаре - память мучеников Сергия и Вакха, которые были солдатами Римской империи в III веке. За свою веру их подвергли жестоким пыткам, Вакх погиб, а Сергий был обезглавлен. В их честь построили несколько церквей в разных городах, включая Константинополь и Рим. В народе праздник называли Сергей Зимний, наши предки говорили: "Сергей зиму начинает". Если снег шел, когда деревья стояли в листве, то он быстро растает, а настоящие морозы придут 22 ноября.

Международные праздники

Сегодня День работников пищевой промышленности, установленный в 1966 году. Праздник нацелен акцентировать внимание общественности на вопросах продовольственной безопасности.

В мире с 2004 года отмечают День повара и кулинара. Само слово "кулинария" греческого происхождения. Кулиной звали кухарку бога врачевания Асклепия и его дочери Гигеи. Со временем Кулину стали считать покровительницей поварского искусства.

Сегодня профессиональный день авиадиспетчеров - специалистов, которые с земли координируют работу самолета в небе и отвечают за безопасность пассажиров. Профессия считается одной из самых престижных в мире.

20 октября - день борьбы с остеопорозом, установленный в 1997 году. Цель дня - повысить осведомленность общества о диагностике и лечении метаболических заболеваний костей.

События и даты

В 1822 году в Англии вышел первый номер газеты The Sunday Times.

В 1868 году в Украине создали первый частный коммерческий банк, он появился в Киеве.

В 1953 году в США вышла антиутопия Рея Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".

В 1955 году опубликовали последнюю часть "Властелина колец", которая называлась "Возвращение короля".

В 1973-м королева Британии Елизавета II открыла Сиднейскую оперу.

Сегодня американскому рэперу и киноактеру Снуп Доггу исполняется 48 лет. Снуп отбыл полгода в тюрьме из-за обнаруженного у него кокаина. А после срока всерьез взялся за создание своих треков, которые попали к известному продюсеру доктору Дре.

Именины

День ангела у Иосифа, Марка, Леонтия, Николая и Сергея.