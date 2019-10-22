Оператор мобильной связи "Киевстар" с 22 октября изменил тарифную линейку для контрактных абонентов. Одни тарифы закрыли, другие появились. При этом новые на 55 - 200 грн дороже старых аналогов. Также теперь мобильный оператор указывает тарификацию за день. Что изменилось?

Какие тарифы закрыли

Оператор закрыл шесть контрактных тарифных планов:

Киевстар 4G;

Команда Киевстар;

Киевстар 4G Business;

Киевстар 4G Business VIP;

Киевстар 4G Ultra;

Киевстар 4G Extra.

При этом те, кто уже подключен к этим пакетам, могут продолжить пользоваться ними. Они будут недоступны для подключения новых абонентов, на них также больше нельзя будет перейти с другого тарифа "Киевстар".

Новые тарифы

Вместо шести закрытых с 22 октября появилось пять новых тарифов:

Smart,

Smart+,

Smart Max,

Smart Business

Smart Business+.

Оператор сообщает, что переход на эти тарифы добровольный.

Новые предложения от Киевстар обойдутся контрактным абонентам от 150 до 1200 грн/мес, то есть это дороже старых аналогов: ранее разбег составлял от 95 до 1000 гривен.

При этом мобильный оператор не называет это подорожанием, ведь фактически это цены на новые тарифы. Он сообщает о расширении услуг. В новые тарифные планы включили больше возможностей, среди которых бесплатная подписка Mobile ID, "SIM для устройств", скидки новым абонентам, пакет Microsoft Office 365 для бизнес-клиентов, а также бесплатный трафик на 43 онлайн-сервиса, соцсети и мессенджеры, игры и музыку, возможность смотреть видео на ходу, Киевстар футбол и Kyivstar Go TV Light, и расширенное количество стран для международных звонков.

Новые тарифы Киевстар для контрактных абонентов

1. Киевстар Smart - 150 грн/мес. (12000 МБ, 120 минут на другие номера и за границу, безлимит в сети и 120 SMS). Ранее за похожий и теперь уже отмененный тарифный пакет "Киевстар 4G" абоненты платили 95 грн/мес (мобильный интернет был безлимитным, предлагалось 150 SMS и 150 минут на другие номера).

2. Киевстар Smart+225 грн/мес. (180 мин и 180 SMS, мобильный интернет бесплатный).

3. Smart Max - 300 грн/мес. (300 мин. на другие номера и 300 SMS). Ранее "Киевстар 4G Extra" с похожим перечнем услуг стоил 155 грн/мес. А "Киевстар 4G Ultra" с 400 минутами и 400 SMS стоил 275 грн/мес.

4. Smart Business - 600 грн/мес. Ранее похожий тариф "Киевстар 4G Business" стоил 500 грн/мес. Он предлагал 1000 мин. на другие номера и 1000 SMS.

5. Smart Business+ 1200 грн/мес. (3000 минут и 3000 SMS). Похожий отмененный тариф назывался "Киевстар 4G Business VIP" и стоил 1000 грн/мес.

Тариф "Киевстар семья" сейчас стоит 100 грн/мес. Он включает 6000 МБ мобильного интернета, безлимитные звонки в сети, 60 минут на другие номера и в РФ, Польшу, Чехию, Германию, Италию, а также 60 SMS. Ранее тариф назывался "Киевстар семья 2018". Он стоил 75 грн/мес за 5000 МБ, включал безлимитные звонки в сети, 50 SMS и 50 мин на другие номера, включая Польшу, Италию и РФ.

Напомним, что с 1 октября "Киевстар" изменил сетку тарифов для абонентов по предоплате. Оператор предложил пять тарифов от 75 до 300 гривен. За те же деньги, которые абоненты платили ранее, им предложили меньше минут и мегабайтов интернета.