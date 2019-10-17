Верховная Рада намерена в четверг, 17 октября, рассмотреть во втором чтении законопроект об обличителях коррупции и повысить ставки на железорудное сырье с 8 до 10%. Данные об этом содержит повестка дня ВРУ на 17 октября.

Нардепы намерены начать работу с рассмотрения во втором чтении законопроектов, обозначенных президентом, как неотложные: об обличителях коррупции, аудите безопасности автодорог, верификации и мониторинге государственных выплат, а также законопроект, который упростит выявление контрафактных товаров на границе; об обращении с радиоактивными отходами.

В первом чтении рассмотрят президентский и альтернативный законопроекты о деятельности Государственного бюро расследований (ГБР).

На рассмотрении - проекты изменений в регламент ВРУ, в том числе об отказе от бумажного документооборота. Во втором чтении - поддержанный предыдущим созывом законопроект о новых воинских званиях сержантского и старшинского состава ВСУ.

Нардепы намерены ужесточить и ответственность за закупку за счет бюджетных денег заведомо некачественных лекарств.

На рассмотрении два скандальных проекта главы налогового комитета, нардепа от "Слуги народа" Данила Гетманцева об изменении налогов, в том числе о повышении ставок на железорудное сырье с 8 до 10%.

Со вчерашнего плана работы перенесли несколько ратификаций соглашений с США - о применении положений американского закона "О налоговых требованиях к иностранным счетам", а также насчет открытия информации о счетах американцев в Украине (применение закона Соединенных Штатов FATCA).

Народные депутаты решат, создавать ли ВСК для расследования деятельности ряда каналов, в том числе "112 Украина".

Повестка дня содержит еще несколько законопроектов в первом чтении - в том числе о моратории на сплошную вырубку лесов и зеленых насаждений; обращении с опасными отходами, о госрегулировании в сфере моющих средств.

Напомним, что Рада постановила лишать зарплат депутатов-прогульщиков.

Также мы писали о том, что парламент во вторник не принял ни одного законопроекта.