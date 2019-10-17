Печальная новость пришла из США. Американский боксер Патрик Дэй, который сражался против Чарльза Конвелла в андеркарде боя нашего Александра Усика с Чаззом Уизерспуном, ушел из жизни. Ему было всего 27 лет.

Всемирный боксерский совет (WBC) выступил с соболезнованиями родным и близким трагически ушедшего боксера.

Патрик Дэй, фото: wbcboxing.com

"Всемирный боксерский совет (WBC) и его президент Маурисио Сулейман глубоко скорбят в связи со смертью Дэя. Он скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной 12 октября. WBC присоединяется к семье Патрика в это тяжелое время", - заявили в WBC.

Напомним, что боксер получил глубокий нокаут в десятом раунде поединка. После боя Патрика Дэя срочно госпитализировали и сделали операцию на мозге. Но все оказалось тщетно, боксер умер не приходя в сознание.

Ранее "Страна" сообщала, что соперник умершего после боя боксера Дадашева отказался от денег за поединок.