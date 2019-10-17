Лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл проинструктировал однопартийцев о возможной процедуре импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на информацию, которую предоставил сенатор, член Республиканской партии США от штата Северная Дакота Кевин Крамер.

"Есть основания полагать, что мы получим утвержденное полным составом Палаты представителей обвинительное заключение об импичменте к каникулам на День благодарения (28 ноября - Ред.)", - отметил он, ссылаясь на заявления Макконнелла.

День благодарения - национальный североамериканский праздник, который отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США. С этого дня начинается праздничный сезон, который включает в себя Рождество и продолжается до Нового года.

В конце сентября США обнародовали жалобу сотрудника разведки на действия Дональда Трампа во время разговора с Владимиром Зеленским. Информатор заподозрил Трампа в использования своего положения для вмешательства в президентские выборы 2020 года. В жалобе сказано, что президента США давил на президента Украины, настаивая на расследовании в отношении Джо Байдена, вероятного кандидата в президенты от Демократической партии, и его сына Хантера.

25 сентября, в день встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Нью-Йорке, Белый дом обнародовал расшифровку их июльского телефонного разговора.

Министерство юстиции изучило документ и не нашло в словах Трампа признаков нарушения федерального законодательства. Однако это не убедило представителей Демократической партии в нижней палате Конгресса в необходимости отказаться от идеи импичмента.

Напомним, что вчера Конгресс США отложил голосование об импичменте Трампа.

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