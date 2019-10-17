Virgin Galactic совместно с американским производителем одежды Under Armour представил стильные скафандры для туристических полетов в космос. Об этом сообщает Space.com.

Компании представили новую линейку космических скафандров для будущих пассажиров космического корабля SpaceShipTwo, который вероятно совершит первый туристический полет в космос уже в 2020 году. Данный костюм включает в себя скафандр, обувь, тренировочную форму и куртку космонавта.

Основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон примерил обновки и высоко оценил качество костюмов. Он сказал, что в следующий раз наденет туристический скафандр уже "по пути в космос".

"Это действительно исторический день для Галактики", - сказал генеральный директор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс. Он добавил, что это еще один шаг к совершению туристических рейсов в космос.

Фото: space.com

Напомним, что компания Virgin Galactic успешно вывела в космос ракетоплан.

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