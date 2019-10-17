Возле села Одесской области автомобиль на повороте слетел в кювет и врезался во въездную стелу. Автомобиль взорвался, два человека сгорели заживо. Об этом сообщает издание BessarabiaINFORM.

Трагедия произошла поздно вечером 16 октября на въезде в село Дмитровка Килийского района. Автомобиль ехал на большой скорости из Килии. Из-за сильного тумана водитель не справился с управлением, автомобиль слетел с дороги и врезался в кирпичную стелу.

Фото: bessarabiainform.com

Очевидцы пытались помочь водителю и пассажирке, но им это не удалось. Они рассказывают, что произошел взрыв и автомобиль загорелся. Молодая женщина кричала и звала на помощь, но люди ничего уже не смогли сделать. Водитель, которому по словам очевидцев, чуть больше 30 и его спутница сгорели заживо. Есть предположение, что девушка ехала в такси. Ее личность предстоит выяснить.

Фото: bessarabiainform.com

На месте работали представители полиции.

Видео: youtube.com

Напомним, что под Одессой пьяный водитель ВАЗа вылетел на встречку, врезался в Opel и погиб на месте.

Также мы писали о том, что в Одесской области Mercedes и Renault столкнулись лоб в лоб, один человек погиб, еще четверо пострадали.