Между США и Россией разразился очередной шпионский скандал. Трое сотрудников посольства США были сняты с поезда в Северодвинске, недалеко от полигона, где 8 августа произошел взрыв ракеты, приведший к значительному выбросу радиации.

По данным источника Интерфакса, инцидент произошел еще в понедельник, 14 октября. "При проверке документов у пассажиров поезда Ненокса - Северодвинск были обнаружены трое иностранных граждан", - сказал собеседник агентства.

Три военных атташе

Трех американских дипломатов сняли с поезда, заподозрив в нарушении правил пребывания иностранцев в России, уточнил другой источник в правоохранительных органах. Это п. 1.1 ст. 18.8 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания").

Задержанными на вокзале в Северодвинске оказались военно-морской атташе при посольстве США, капитан первого ранга Уилльям Уитситт Кертис, атташе при посольстве Джерри Арриола Энтони и военный атташе полковник Д. С. Данн.

У снятых с поезда американцев не было документов, дающих разрешение на въезд на режимную территорию. После проверки документов все трое были отпущены.

В посольстве США уверяют, что все было чисто

Американские дипломаты находились в официальной поездке и направили необходимое уведомление в министерство обороны России, сообщила представитель посольства США в Москве Ребекка Росс. Фамилии дипломатов она не назвала.

В ответ на запрос Русской службы ВВС представитель госдепартамента США также заявил, что задержанные дипломаты "находились в официальной поездке" и "получили все необходимые разрешения властей".

В МИД России, что американцы просили добро на поездку в Архангельск

В МИД России заявили, что американские дипломаты уведомили минобороны России о планируемой поездке, но в Архангельск, а не Северодвинск, который находится в Архангельской области.

"Полностью подтверждаем позицию американского посольства, что это была официальная поездка, и что они уведомили минобороны РФ о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Ненокса - Северодвинск. Видимо, заблудились. Готовы подарить американскому посольству карту", - пошутили российские дипломаты.

Минобороны РФ пока не прокомментировало ситуацию. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, отвечая на вопрос, известно ли ему об инциденте, сказал: "Я дипломатами не занимаюсь".

Напомним, ранее "Страна" в материале "Призрак "Буревестника" выяснила, как связаны чудо-ракета Путина и ядерная авария в Северодвинске.