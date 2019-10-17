В России распадается еще одна звездная пара. Муж популярной певицы Лолиты, Дмитрий Иванов официально подал заявление о разводе.

Экс-теннисист и фитнес-тренер подал документы в один из районных судов Москвы, и просит расторгнуть свой брак с бывшей одесситкой Лолитой Милявской. Об этом сообщает Gazeta со ссылкой на Пятый канал.

Заявление от Дмитрия Иванова было зарегистрировано судом еще 7 октября. У певицы это уже 5-й развод в ее биографии.

Хотя в реальности Лолита Милявская рассталась с 44-летним Ивановым еще до подачи им заявления. Вместе они прожили 9 лет.

"Страна" в материале "Что известно о брюнетке из Беларуси, к которой ушел муж Лолиты Милявской" показала фото новой пассии Дмитрия Иванова - Ольги Кулиевой.