Во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Латвию произошел неприятный инцидент. Во время торжеств в Риге полицейские задержали двух мужчин с телекамерой и микрофоном, у которых не было никакой аккредитации, и которые настойчиво пытались прорваться к украинскому президенту.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа, который стал свидетелем ЧП.

Инцидент произошел после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы Владимиром Зеленским и его латвийским коллегой Эгилсом Левитсом.

Когда Зеленский подошел к собравшимся на площади людям пообщаться, к нему протолкнулись двое мужчин с телекамерой и микрофоном, но без каких-либо логотипов СМИ, и начали забрасывать вопросами: "Что с "нормандским форматом?".

К ним сразу подошли полицейские. Мужчины, задававшие вопросы президенту Украины, назвались журналистами российского телеканала НТВ. При этом у них не было аккредитации для освещения визита и направления от названного канала.

Задержание странных журналистов, фото: ukrinform.ru

Более того, выяснилось, что они приехали в Латвию с туристической визой, что не позволяет выполнять профессиональные действия. В ответ на вопрос полицейских "журналисты" сказали, что визу им делала какая-то другая фирма, и они "везде так работают". В конце концов обоих задержали для выяснения обстоятельств.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на Facebook Офиса президента Украины перепутали Латвию с Литвой, но потом быстро все "порешали".