Президент США Дональд Трамп еще раз подтвердил свою репутацию крайне прямого политика. Достоянием гласности стало его письмо турецкому коллеге Тайипу Эрдогану, в котором хозяин Белого дома попросил его, "не валять дурака" и не подводить мир.

Письмо датировано 9 октября. В тот день Турция начала в Сирии свою военную операцию "Родник мира". Копию письма показал телеканал CNN.

В официальном документе говорится, что глава США не хотел нести ответственность за разрушение экономики Турции, но ему придется это сделать. Также президент США добавил, что Эрдоган, вероятно, не хочет брать ответственность за убийства, которые могут произойти в ходе операции.

«Давайте выработаем хорошую сделку.., не будь упертым парнем. Не валяй дурака", - так Трамп завершил свое послание.

Фото: cnn.com

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Эрдоган обвинил НАТО в нежелании поддержать Турцию в борьбе с терроризмом.