В Саудовской Аравии произошло страшное ДТП. Здесь столкнулись автобус, перевозивший паломников, совершающих хадж в священный город Медину, и грузовик. В столкновении погибло по меньшей мере 35 человек, еще четверо серьезно пострадали.

Об этом передает Reuters.

По данным агентства, трагедия произошла в населенном пункте Аль-Акхаль в административном округе Медина, в результате чрезвычайного происшествия автобус вспыхнул и выгорел дотла.

Представители пресс-службы полиции заявили, что погибшие являются гражданами и подданными арабских и некоторых азиатских стран.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Саудовской Аравии пригрозили отомстить Ирану за нападение на Saudi Aramco.

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