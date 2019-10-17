Зеленский вновь заговорил о "формуле Штайнмайера"

Зеленский вчера был в Латвии. Откровенно говоря, не самый важный визит, но заявления, сделанные там, для Украины могут быть весьма важными. Так, в Риге украинский президент заявил, что "формула Штайнмайера" может быть имплементирована в новый вариант закона об особом статусе Донбасса.

Делая это заявление, Зеленский обставил свое предположение большим количеством "если": если встреча "нормандской четверки" состоится, если стороны договорятся, если состоится обмен пленными, если произойдет отвод войск в Петровском и Золотом, если Верховная Рада проголосует за закон.

Однако главное во вчерашнем заявлении все-таки то, что президент признает: "формула Штайнмайера" и закон об особом статусе – вовсе не капитуляция, а потенциальная часть украинского законодательства.

Правда, здесь, как и в случае с недавним громким заявлением министра иностранных дел Пристайко об урезании зарплат и пенсий в случае продолжения войны, нужно учитывать, что заявление было сделано за рубежом. Соответственно, предполагается, что главные адресаты этого послания находятся не в Киеве или Золотом, а в Брюсселе и Берлине с Парижем.

Кроме того, куда более важными со смысловой точки зрения были два других заявления, которые прозвучали на днях. Одно из них прозвучало от представителя Украины в Минской контактной группе Леонида Кучмы и касалось новых условий, которые Киев вдруг решила выдвинуть для старта процесса политического урегулирования. Начинались они с роспуска "ЛДНР" и включали в себя передачу контроля над границей. Понятно, что Россия и сепаратисты никогда на это не пойдут. И такие условия обычно выдвигаются не для того, чтоб их приняли, а для того, чтоб любые переговоры сорвались прямо в зародше.

Второе заявление сделал сам Зеленский. Он сказал, что развод войск ачнется только после 7 дней тишины на фронте, что является слабо выполнимым условием - без развода тишины не наступит никогда, так как две противостоящие друг другу армии в любом случае будут обмениваться ударами.

Другими словами - Зеленский дал понять, что разведение войск не начнется в обозримом будущем. А значит - не будет и саммита "Нормандской четверки".

Правда, возможно, есть еще и какие-то подковерные действия по мирному процессу, которые сейчас, по каким-то причинам, светить не хотят. По крайней мере, вчера вечером появилось совместное заявление Германии и Франции, в котором не отменили некий "прогресс".

Но, как показывает практика, если нет публичной позиции укаинских властей, то любые кулуарные договоренности по Донбассу не выполняются. Потому что в Киеве они всегда будут отрицаться и озвучиваться совсем другие заявления.

Гончарук оправдывается за "Сокиру Перуна"

Для премьера Гончарука вчера был очень плохой день. День расплаты за старые и свежие грехи. Сначала пришлось расплачиваться за свежий грех – воскресный поход в клуб на концерт неонацистской группы.

Уже проходила неофициальная информация о том, что Зеленский высказал Гончаруку свое недовольство таким идеологическим проколом, поэтому мало кого удивило, что премьер вчера оправдывался – мол, песни "Сокиры Перуна" никогда не слышал и вообще думал, что пришел на встречу с ветеранами АТО. И сам он вовсе не за праворадикальные взгляды, а за общечеловеческие ценности.

Но похоже, что одним объяснением Гончарук не отделается, поскольку уже циркулирует информация, что премьера хотят вызвать на заседание фракции "Слуги народа", чтобы пропесочить за идеологическую диверсию.

Вчера к первому обвинению прибавилось и второе, более привычное для госчиновников – насчет липовой научной степени. В случае с Гончаруком это "доктор философии". Правда, стоит отметить, что в официальной биографии эту научную степень премьер не указал, но раньше бравировал ею. И, как оказалось, речь идет о "дипломе негосударственного образца", который был у него "когда-то давным-давно".

Объяснение насчет диплома, который был, но исчез, оказалось еще смешнее, чем сама новость о "докторе философии". Но, скорее всего, последствий этот мини-скандал иметь не будет, поскольку у премьера хватило ума не выносить старое хвастовство на официальный уровень.

Впрочем, осадок все-равно останется.

Власть полетела в Штаты уговаривать МВФ

У правительства тем временем проблемы посерьезнее: оно никак не может договориться с Международным валютным фондом. Вчера министр финансов Маркарова бодро сообщила о том, что совместная делегация правительства и Нацбанка вылетела в Штаты – вести переговоры с МВФ и другими финансовыми институциями. Однако бодрое сообщение означает, что миссия фонда улетела из Киева, так и не вынеся положительных рекомендаций по новой программе сотрудничества МВФ с Украиной.

О том, что переговоры миссии МВФ с правительством закончились провалом, СМИ неофициально сообщали еще в сентябре. Гончарук тогда оперативно все опроверг – мол, переговоры продолжаются. Однако об их завершении так никто ничего и не сообщил.

Между тем, уже всем известно, что нынешняя власть получила серьезный камень преткновения в отношениях с МВФ в виде Коломойского. Точнее, в виде его претензий на "Приватбанк" то ли в виде возврата через суд, то ли в виде компенсации. Хотя и власть, и сам олигарх стараются усиленно все отрицать, решения украинских судов свидетельствуют об обратном. И при этом никто не верит, что украинские суды принимают решения самостоятельно.

Поэтому неудивительно, что Маркарова продолжает печатать облигации внутреннего госзайма, продавать их и наполнять бюджет, чтобы оттуда расплачиваться по кредитам МВФ и другим долгам. Схема вполне допустимая, если не считать того, что она ударит по госбюджету 2020 года и по курсу гривны в том же году.

Депутатов накажут за прогулы

Вчера Верховная Рада впервые приняла закон о наказании депутатов за прогулы и даже за неучастие в голосовании. Теперь нардепу нужно голосовать не менее, чем в 70% случаев, и посетить не менее половины заседаний своего комитета, иначе ему не выплатят "депутатские" и даже зарплату.

Закон, безусловно, прогрессивный, потому что общество давно возмущается тем, что выбирает депутатов, а зал парламента постоянно полупустой. Но, с другой стороны, можно вспомнить о том, что "слуги народа" еще недавно обещали за прогулы и даже за кнопкодавство лишать мандатов, а теперь об этом уже никто не помнит. Что касается лишения зарплаты, то это далеко не для всех депутатов является серьезным наказанием. Разве что моральным.

Но есть в принятом законе и более существенный прокол: он как раз стимулирует нардепов кнопкодавить. Теперь отменена норма о письменной регистрации, и единственным критерием присутствия депутата на рабочем месте становится голосование. Для тех нардепов, которые заботятся о сохранении зарплаты, это станет серьезным стимулом в случае прогулов просить коллег голосовать вместо них. Тем более что наказание за кнопкодавство может наступить только на следующей сессии, да и замечают его далеко не всегда.

Гомофобная Украина

Украина – одна из двух самых гомофобных стран Европы. Лишь 14% украинцев считают, что общество должно принять гомосексуализм, причем этот показатель оказался ровно таким же, как и в России. Но это, пожалуй, единственный случай, когда правые радикалы не будут возмущаться соседством со "страной-агрессором".

Между тем, это соседство выглядит очень странным. Россия – государство, где гомосексуализм осуждается в определенной степени даже на законодательном уровне. А в Украине стараниями Евросоюза есть даже законы, запрещающие дискриминацию по признаку сексуальной идентичности. Но процент толерантности получился одинаковый.

Чем это объясняется, сказать сложно. Но факт остается фактом: все рейтинговые политики и с Юго-Востока, и из Галичины едины в пропаганде семейных ценностей в противовес пропаганде ЛГБТ, и это не их прихоть – они просто понимают, каков запрос общества.

Больше того, хотя власть и создает пару раз в год европейскую картинку, защищая марши ЛГБТ силовыми структурами, уровень агрессии по отношению к секс-меньшинствам за последние пять лет только вырос – как, впрочем, и уровень агрессии в обществе вообще. И сколько бы раз не записывали в Конституцию европейский курс, это ничего не изменит.