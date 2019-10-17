Бывшая глава министерства здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о воспалении легких и как предотвратить это острое инфекционное заболевание. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

Как отмечает медик, от пневмонии умирают, поэтому врач сразу должен определить этот риск, учитывая следующее:

Ясность сознания: есть головокружение, нарушение сознания.

Частое дыхание: более 30 вдохов в минуту.

Низкое давление: диастолическое давление меньше 60, или систолическое давление меньше 90.

Возраст более 65 лет.

Если риск высок, особенно если есть два или более "красных флажков", то стоит госпитализировать пациента.

Как уменьшить риск заболевания пневмонией

Вакцинируйтесь. Пневмония является частым следствием тяжелого гриппа.

Детям до 5 лет и взрослым старше 65 стоит сделать прививку от пневмококковой инфекции. Такая вакцинация очень желательна людям с хроническими болезнями легких и курильщикам.

Коклюш, корь и даже ветрянка могут дать толчок пневмонии. Опять же, поможет вакцинация. Даже от ветрянки вакцина, которая необходима женщинам, которые не болели ветрянкой и планируют забеременеть. Именно у беременных женщин, а также людей с иммунодефицитными состояниями, ветрянка может вызвать пневмонию.

Маленьким детям нужно сделать плановые прививки от гемофильной инфекции b.

Мойте руки с мылом и достаточно долго. Особенно после того, как пришли на работу или домой, после чихания, туалета, смены ребенку подгузников, приготовления пищи и перед ней.

Бросьте курить. Курильщики существенно уязвимы к болезням нижних дыхательных путей, и имеют более тяжелое течение болезни.

Ешьте простую свежую пищу, свежие овощи и фрукты. Они дадут все необходимые нутриенты и микроэлементы. Картофель, запеченный в мундире, квашеная капуста, облепиха и яблоки полностью соответствуют такой необходимости.

Будьте физически активными. Мышцам нужны нагрузки, а легким - достаточная вентиляция свежим воздухом.

Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун

Ранее сообщалось, что Супрун проилюстрировала свой рассказ о геморрое фото часто критиковавшего ее нардепа Дубинского.

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