Супрун показала картошку "в мундире" и рассказала, как уменьшить риск заболевания пневмонией
Бывшая глава министерства здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о воспалении легких и как предотвратить это острое инфекционное заболевание. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.
Как отмечает медик, от пневмонии умирают, поэтому врач сразу должен определить этот риск, учитывая следующее:
- Ясность сознания: есть головокружение, нарушение сознания.
- Частое дыхание: более 30 вдохов в минуту.
- Низкое давление: диастолическое давление меньше 60, или систолическое давление меньше 90.
- Возраст более 65 лет.
- Если риск высок, особенно если есть два или более "красных флажков", то стоит госпитализировать пациента.
Как уменьшить риск заболевания пневмонией
Вакцинируйтесь. Пневмония является частым следствием тяжелого гриппа.
Детям до 5 лет и взрослым старше 65 стоит сделать прививку от пневмококковой инфекции. Такая вакцинация очень желательна людям с хроническими болезнями легких и курильщикам.
Коклюш, корь и даже ветрянка могут дать толчок пневмонии. Опять же, поможет вакцинация. Даже от ветрянки вакцина, которая необходима женщинам, которые не болели ветрянкой и планируют забеременеть. Именно у беременных женщин, а также людей с иммунодефицитными состояниями, ветрянка может вызвать пневмонию.
Маленьким детям нужно сделать плановые прививки от гемофильной инфекции b.
Мойте руки с мылом и достаточно долго. Особенно после того, как пришли на работу или домой, после чихания, туалета, смены ребенку подгузников, приготовления пищи и перед ней.
Бросьте курить. Курильщики существенно уязвимы к болезням нижних дыхательных путей, и имеют более тяжелое течение болезни.
Ешьте простую свежую пищу, свежие овощи и фрукты. Они дадут все необходимые нутриенты и микроэлементы. Картофель, запеченный в мундире, квашеная капуста, облепиха и яблоки полностью соответствуют такой необходимости.
Будьте физически активными. Мышцам нужны нагрузки, а легким - достаточная вентиляция свежим воздухом.
Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун
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