Восстановленный в должности председатель Конституционного суда Станислав Шевчук написал заявление в Государственное бюро расследований с обвинением избранного в сентябре главой КСУ Александра Тупицкого в совершении уголовного правонарушения.

Об этом он заявил в эфире "Нині вже" на hromadske.

"Охрана сказала, что Тупицкий, есть такой председатель, сказал, чтобы меня не пускали вообще в помещение. Я зафиксировал этот факт и сегодня же обратился в ГБР с заявлением на господина Тупицкого о совершении уголовного преступления, невыполнении судебного решения", - рассказал Шевчук.

"Не мог представить себе, что Конституционный суд не выполняет решений своих коллег, других судей", - добавил он.

Напомним, Конституционный суд 15 октября провел специальное пленарное заседание, где рассматривал заявление Станислава Шевчука о восстановлении в должности судьи и главы Конституционного суда, но в заседании был объявлен перерыв.

16 октября Шевчук обратился в КСУ с требованием допустить его к рабочему месту.

Суд отказал ему в этом, сославшись на то, что на решении суда нет гербовой печати.

Ранее Советник Шевчука объяснил, почему восстановление в должности главы КСУ не повлияет на легитимность Зеленского.