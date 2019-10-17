Представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине призвали Верховную Раду закрыть сайт "Миротворец". Об этом заявил заместитель председателя организации Бенджамин Моро, передают "Комментарии".

По словам Моро, публикация на сайте "Миротворец" такой информации, как, например, домашний адрес, подвергает людей опасности нападения. В качестве примера он привел убийство Романа Джумаева 16 сентября в Мариуполе. Напомним, Джумаев воевал на стороне сепаратистов "ДНР", откровенно рассказывал об этом в интервью и был внесет в базу сайта "Миротворец".

Как отмечает Моро, убийство произошло из-за того, контакты этого человека были опубликованы на сайте.

"Расследование этого дела было открыто, но никакого прогресса до сих пор нет. К сожалению, контактные данные многих журналистов все еще остаются на этом сайте, что подвергает их опасности. Так что мы вновь призываем членов парламента инициировать закрытие этого сайта и довести это расследование до завершения", - сказал замглавы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе в собственной квартире расстреляли программиста, который воевал за "ДНР".

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