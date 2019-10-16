Свиньи в парижском зоопарке научились копать землю палками.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Это первый зафиксированный учеными случай, когда свиньи используют орудия труда. Долгое время считалось, что умение оперировать посторонними предметами - способность исключительно приматов", - говорится в сюжете.

Необычное поведение свиней заметили ученые. Они отметили это, как необычный факт.

В Украине же насчитывается 1,5 миллиона свиней, но учиться копать ямы палками им некогда - когда поросята набирают необходимый вес - их отправляют на мясокомбинат.

Ранее "Страна" рассказывала, как две зебры сбежали из зоопарка в Германии и устроили ДТП на автобане.

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