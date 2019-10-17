В команде украинского президента Владимира Зеленского договорились с западными странами об амнистии сепаратистов "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил в интервью "Радио НВ" бывший спикер Верховной Рады нардеп от "Европейской солидарности" Андрей Парубий.

"Я, очевидно, не могу объявлять всех имен наших зарубежных партнеров, некоторые из которых говорили, что уже есть договоренность с новой властью, что будут очень быстро приняты законы и об амнистии, и о выборах [в отдельных районах Донецкой и Луганской областей], без сроков, когда они будут проведены, согласно закону о выборах, и об особом статусе – без условий и без сроков", – сказал Парубий.

По его словам, такой подход на Западе лоббировали и ранее.

"В некоторых странах евроатлантического пространства захотят спешным порядком продемонстрировать, что они разрешили в Украине противостояние с Российской Федерацией, войну с Российской Федерацией, и может быть [ситуация], когда ряд игроков могут настаивать на том, чтобы это было без каких-либо условий и чтобы это было принято уже до Нового года. Более того, у меня есть основания полагать, что такие негласные, непубличные договоренности уже состоялись", – добавил Парубий.

Ранее сообщалось, что Украина в Минске потребовала ликвидации "ЛДНР" и выдвинула ряд других условий, которые не примет Россия.

Также мы писали, что Зеленский допустил закрепление "формулы Штайнмайера" в законе об особом статусе после встречи Нормандского формата.