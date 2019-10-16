Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, проходит лечение в России у специалистов, которых порекомендовали друзья ее мужу, фигуристу Петру Чернышеву. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

"У Пети с финансами все хорошо. Он прилично заработал, выступая в главных ролях в ледовых спектаклях "Золушка" и "Красавица и Чудовище". Если шоу в Москве или регионах, то Чернышев получает за один выход на лед более 100 тыс. руб. (€1,4 тыс.). Заграничные гонорары Пети более внушительны. Там Чернышеву платят в среднем от €10 тыс. за один спектакль. Но дело не только в деньгах, для лечения жены Петр подключил все свои связи", – рассказали коллеги Заворотнюк.

По их словам, Заворотнюк сделали операцию в одной из частных клиник Москвы.

"После операции ей стало заметно лучше. Родственники переживают, что в СМИ много недостоверной информации, Настю уже два раза "хоронили"... На самом деле она восстанавливается, проходит реабилитацию, в том числе в бассейне", – рассказали приближенные к актрисе люди.

Как сообщают инсайдеры, медики предлагали Заворотнюк делать инъекции американской вакцины, к которой прибегали в ходе лечения певицы Жанны Фриске. Они объяснили, что в России этого лекарства пока нет и Заворотнюк пришлось бы лететь на лечение в американскую клинику, от чего сама актриса и ее близкие отказались.

Напомним, в сентябре в СМИ появилась информация, что Заворотнюк тяжело больна. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин написал в Instagram, что у актрисы опухоль мозга, но позже удалил свой комментарий.

Отец умершей от рака мозга российской певицы Жанны Фриске Владимир Фриске заявил, что у Заворотнюк такая же болезнь, как была у его дочери. Родные актрисы не комментируют ее состояние.

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Она стала широко известной по роли няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". Также играла в фильмах "Код Апокалипсиса", "Мамы", "Мамы 3", в сериале "Аманда О".



