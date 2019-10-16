Футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко сделал предложение своей девушке - Владе Седан. Бывшая ведущая на телеканале "Футбол" приняла предложение.

Фотографиями НСК "Олимпийский" пара поделились на своих страницах в социальных сетях.

Зинченко под снимком написал "Самое важное "ДА" в моей жизни".

Александр Зинченко и Влада Седан, фото - instagram.com/zinchenko_96

Ранее сообщалось, что Зинченко посвятил маме свой гол Литве в отборе на Евро-2020.

"Буду забивать больше, чем Месси", - рассказал он после той игры с Литвой, которую Украина выиграла со счетом 2:0.

Также мы рассказывали, что необычный финт Андрея Ярмоленко в игре против Португалии УЕФА признал лучшим в игровом дне отбора к Евро-2020.