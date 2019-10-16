Из-за громкой музыки мужчина наведался в квартиру соседа с топором в руках.

Как говорится в сюжете ТСН, мужчина с холодным оружием пытался зайти в квартиру соседа.

"Все якобы потому, что он слушал громкую музыку. Пострадавший написал об этом в соцсети и выложил видео с камеры наблюдения", - говорится в материале.

На видео видно, как мужчина сначала бьет топором в дверь, затем, увидев камеру наблюдения, обезвреживает и ее.

Позже сосед выложил еще одно видео, где возле его двери разбросаны деревянные щепки, а все провода перерезаны.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве ночью чернокожие студенты подрались с местными жителями из-за громкой музыки.

Еще мы писали, как в центре Киева в метро подрезали парня из-за того, что он громко слушал музыку.