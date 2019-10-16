В Киеве сосед едва не зарубил соседа из-за громкой музыки. Видео
Из-за громкой музыки мужчина наведался в квартиру соседа с топором в руках.
Как говорится в сюжете ТСН, мужчина с холодным оружием пытался зайти в квартиру соседа.
"Все якобы потому, что он слушал громкую музыку. Пострадавший написал об этом в соцсети и выложил видео с камеры наблюдения", - говорится в материале.
На видео видно, как мужчина сначала бьет топором в дверь, затем, увидев камеру наблюдения, обезвреживает и ее.
Позже сосед выложил еще одно видео, где возле его двери разбросаны деревянные щепки, а все провода перерезаны.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве ночью чернокожие студенты подрались с местными жителями из-за громкой музыки.
Еще мы писали, как в центре Киева в метро подрезали парня из-за того, что он громко слушал музыку.
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