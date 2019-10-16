В Житомире легковушка въехала в остановку общественного транспорта и сбила человека.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В это время маршрутка как раз высаживала пассажиров - чудом обошлось без других пострадавших.

"Камеры наблюдения сняли, как водитель легковушки приближается к остановке и не замечает, что автомобили впереди притормаживает. Чтобы не врезаться в них, поворачивает направо на скорости влетает в остановку", - говорится в сюжете.

Очевидцы говорят, что удар был сильный и пострадавший мужчина, который отделался сотрясением мозга, "родился в рубашке".

Ранее сообщалось, как на днях в Киеве на Лукьяновке маршрутка с пассажирами влетела в столб, в результате чего движение троллейбусов было заблокировано.

Также мы рассказывали, как в Киеве маршрутка переехала женщину, которая оказалась у автобуса под колесами.