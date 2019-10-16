Драматическая история на официальной странице Офиса президента в соцсетях приключились по итогам визита Владимира Зеленского в Латвию.

В публикации на странице ОП в Facebook неизвестные авторы поста допустили феноменальную ошибку, перепутав Литву и Латвию.

Враждебная Зеленскому "группа товарищей" мгновенно обратила внимание на ошибку, опубликовав ее скрины.

После чего в ОП решили выйти из ситуации самым простым способом - они оперативно удалили первую публикацию и сделали вторую, в которой также допустили ошибку, но уже не перепутали Латвию и Литву, а менее очевидную: вместо "Латвийской Республики" написали "Республика Латвия". Правда, потом оперативно поправились.

Если обратить внимание на время первой публикации и последующих, то можно заметить разницу почти в полчаса, которые потребовались для реакции: первая публикация была сделана до 22 часов и правка в ней была сделана около 21.59.

Вторая публикация вышла в 22.35 и правки в ней были сделаны около 22.48.